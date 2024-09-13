Gümüşhane’de deprem!

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Yedibölük köyü olarak belirlendi ve yerin 2 km derinliğinde gerçekleşti. Aynı anda Erzincan’ın Refahiye ilçesinde de hissedilen deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı.

Sabah saat 09.48’de gerçekleşen deprem sonrası yetkililer, can ve mal kaybına dair herhangi bir olumsuzluk bildirmedi. Depremin, bölge genelinde hissedildiği ve vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olduğu kaydedildi. İlgili kurumlar tarafından sarsıntının ardından olası artçı depremler konusunda uyarılar yapıldı.

Deprem ile ilgili detaylı bilgilendirmeler devam ediyor.