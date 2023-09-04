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Metin Külünk’ten Kahramanmaraş yönetimine sert eleştiri! ‘İmar ve ihya süreci baltalanıyor’

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Kahramanmaraş'ta görevli bürokratlar ve yerel yöneticilere karşı sert eleştirilerde bulundu.

Metin Külünk’ten Kahramanmaraş yönetimine sert eleştiri! ‘İmar ve ihya süreci baltalanıyor’

Metin Külünk’ten Kahramanmaraş yönetimine sert eleştiri! ‘İmar ve ihya süreci baltalanıyor’

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Kahramanmaraş'ta görevli bürokratlar ve yerel yöneticilere karşı sert eleştirilerde bulundu.

04 Eylül 2023 Pazartesi 11:51

Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İş bilmezler" ifadesini kullanarak, şehrin felaket sonrası yeniden imar ve ihya sürecini engelleyen bazı bürokratları ve yerel yönetim idarecilerini eleştirdi.

İşte Külünk'ün sert ifadelerle dolu paylaşımı:

“Asrın felâketinin merkez üssü Kahramanmaraş’tan aldığımız birtakım haberler, doğrusu bizi üzdü.

Felâketin yaşandığı Şubat ayından bu yana şehri yeniden imar ve ihya etme sürecini baltalayan ve sözde “risk almamak” adına vatandaşı evsiz barksız, altyapısız ve ulaşımdan uzak tutan anlayışa sahip bir kısım yerel yönetim idarecileri ve bazı iş bilmez bürokratlar söz konusu maalesef.

Bu anlayış nedeniyle, depremin üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen, orta hasarlı binaların tamirat, tadilat ve güçlendirilmesinin yanı sıra yeni bina inşaları için il genelinde verilmesi beklenen ruhsatlandırma izni, ilgili belediyeler tarafından halen verilmemiş durumda.

Vatandaşlarımızın şikâyetleri doğrultusunda Kahramanmaraş il genelinde Güçlendirme İzni Ruhsatı ve yeni inşa ruhsatı verilen herhangi bir binanın olmadığı tespit edilmiş gözüküyor.

Şayet aksi bir durum var ise bunun kamuoyu ile paylaşılmasını bekleriz Çünkü kış geliyor. Vatandaşların tepkisinden dolayı yerel yöneticiler, orta hasarlı binaların güçlendirme işlemlerine başlandığına dair basın açıklaması yapmış olsa da, personelin sorumluluk almak istememesinden dolayı işlemler özellikle yavaş ilerliyor ve zorlaştırılıyor.

O zaman yöneticiler ve siyaset müdahil olmalıdır.İşlemler hızlandırılmalıdır VATANDAŞIMIZ BEKLİYOR

Güçlendirme işlemlerini denetleyecek olan yapı denetim firmalarının, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği rayiç bedel hesabına göre alacakları denetim ücretlerini kendilerince yetersiz bulmaları ve bedelin 20 katı üzerinden “usulsüzce” istemeleri de bu işin cabası!

Bu iş böyle giderse, sonbaharın da gelip çattığı günlerde vatandaşlarımız nasıl başının çaresine bakacak?

Kaçak yapılaşmaya davetiye çıkarılıyor, buna sebep olanlar durumun farkındalar mı?

Yerel seçimlere hazırlandığımız şu günlerde bu eksiklikler giderilmelidir.”

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Metin Külünk’ten Kahramanmaraş Yönetimine Sert Eleştiri! ‘İmar Ve Ihya Süreci Baltalanıyor’
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