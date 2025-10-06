“Üç yıl oldu, halk hâlâ toz ve enkaz altında”

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Kahramanmaraş’ın hâlâ enkaz ve toz içinde olduğunu söyleyen Karatutlu, denetimsizlik nedeniyle bir yıkım operatörünün geçtiğimiz günlerde enkaz altında kaldığını hatırlattı. Vatandaşların hem ruhsal hem de fizyolojik olarak bu durumdan etkilendiğini belirtti.

“Konut teslim ettiler ama halk hâlâ giremiyor”

Milletvekili Karatutlu, “İki-üç ay önce anahtar teslimi yapılan konutlara ve işyerlerine vatandaş hâlâ oturamıyor” diyerek hükümetin beceriksizliğine dikkat çekti.

“Yurt yapılamadığı için üniversiteler açık ama eğitim yine online”

Karatutlu, “Üniversiteler açıldı ama Kahramanmaraş’ta hâlâ online eğitim sürüyor çünkü üç yılda doğru düzgün bir yurt yapamadılar” diyerek Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı eleştirdi.

“Su potansiyeli en yüksek ilde susuzluk yaşadık”

Türkiye’nin su potansiyeli en yüksek illerinden biri olan Kahramanmaraş’ta yaz aylarında su kesintileri yaşandığını vurgulayan Karatutlu, “Bunun tek nedeni beceriksizlik ve yönetim zafiyetidir” dedi.

“Kültür yolu festivali, hızlı tren ve ulaşımda Kahramanmaraş yine dışarıda bırakıldı”

Kültür Bakanlığı’nın Kahramanmaraş’ı yıllardır Kültür Yolu Festivali’nin dışında bıraktığını, Ulaştırma Bakanlığı’nın ise hızlı tren hattını Kahramanmaraş’tan geçirmediğini belirten Karatutlu, “Sabiha Gökçen’e uçuşu olmayan tek il Kahramanmaraş, AJet hâlâ sefer koymadı” sözleriyle ulaşım sorunlarını gündeme taşıdı.

“Pazarcık’ta 19 yaşındaki evladımız çevre yolu olmadığı için hayatını kaybetti”

Kahramanmaraş’ın ulaşım sorunlarına dikkat çeken Karatutlu, Pazarcık’ta çevre yolu yapılmadığı için şehir içinden geçen tırın altında 19 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Çukurova’yı Doğu Anadolu’ya, Karadeniz’i Güneydoğu’ya bağlayan yollar Maraş’tan geçiyor ama biz hâlâ en temel sorunlarla boğuşuyoruz” dedi.

“Sermaye sahipleri villalar yapıyor, bakanlıklar seyrediyor”

Deprem sonrası sermaye sahiplerinin baraj kenarına kaçak villalar ve rezidanslar yaptığını dile getiren Karatutlu, “Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı denetim yapmıyor, ruhsatsız yapılar hâlâ yükseliyor” sözleriyle tepki gösterdi.

“Sanayi atıklarıyla dereler zehirlendi, milyonlarca balık öldü”

Konuşmasında Aksu ve Erkenez çaylarının sanayi atıklarıyla kirletildiğini, geçen hafta ise bu kirlilik yüzünden Sır Barajı’nda milyonlarca balığın yok olduğunu hatırlatan Karatutlu şunları söyledi:

“Bakanlıkların haberi yok, denetim yok. Çevre Bakanlığı yok, Tarım Bakanlığı yok. Halkımız balık ölümlerini kendi gözleriyle görüyor ama raporlarda hâlâ ‘sorun yok’ yazıyor.”