Programa İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, Andırın İlçe Başkanı Fatih Dal, ve çok sayıda partili katıldı. Etkinlik, katılımcılara Ramazan’ın manevi atmosferini hissettiren anlamlı bir buluşma oldu.



SÜLEYMAN TEKEREK’İN KATILIMI VE BİRLİK MESAJLARI



İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına katılan Süleyman Tekerek, organizasyona dair yaptığı teşekkür konuşmasında, birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Katılımcılarla birlikte iftarını açan Tekerek, programın anlamını şöyle dile getirdi: "Bu tür etkinlikler, bizleri bir araya getiriyor ve partimizin gücünü pekiştiriyor. Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir İYİ Parti oluşturacağımıza inancımız tam." dedi.

Ayrıca, Tekerek, Andırın İlçe Başkanı Fatih Dal’ın ve diğer teşkilat üyelerinin katılımıyla bu iftarın daha da anlam kazandığını belirtti. Tekerek, "Emeklerinize sağlık, Allah kabul etsin inşallah." diyerek iftar organizasyonunun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



DAYANIŞMANIN ÖNEMİ



Etkinlikte, İYİ Parti'nin birlik ve beraberliğini simgeleyen mesajlar verildi. Katılımcılar, siyasette ve toplumda güçlü bir dayanışmanın önemine değinerek, bu tür programların sadece Ramazan ayında değil, her zaman yapılarak parti içindeki bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. İYİ Parti'nin Kahramanmaraş’taki etkinliğinde, teşkilat üyeleri ve partililer, ülke genelinde toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi adına hep birlikte çalışacaklarını belirttiler.