Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınların toplumsal, ekonomik ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Vakfının desteğiyle başlatılan Kadın Akademisi projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve KADEM Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran’ın katılımıyla gerçekleşen törende imzalandı. Bu iş birliği, kadınların bilgi, beceri ve potansiyellerini artırmayı hedefleyen çevrimiçi ve yüz yüze eğitim faaliyetlerini kapsıyor.

Kadınların Her Alanda Güçlendirilmesi Hedefleniyor

Kadın Akademisi projesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasını sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak için tasarlandı. Akademi kapsamında düzenlenecek eğitim programlarında; kişisel gelişim, mesleki yeterlilik, ekonomik bağımsızlık ve sosyal beceriler gibi alanlara odaklanılacak. Hem çevrimiçi platformlar üzerinden hem de yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerle kadınlara esnek bir öğrenim ortamı sunulması planlanıyor.

Toplumsal Gelişime Katkı Sunacak

Kadın Akademisi, Kahramanmaraş’ta kadınların sadece bireysel gelişimlerini değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve dayanışmayı da güçlendirecek. Bu proje, yerel yönetim, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek kadınlar için nasıl anlamlı adımlar atabileceğinin güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.