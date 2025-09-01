Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, İdare Mahkemesi Başkanı, kıymetli hakim, savcı ve avukat meslektaşları ile adliye çalışanlarının hazır bulunduğu törende, Kır’ın sözleri yankılandı: “Yeni adli yıl, adaletin tecelli ettiği bir yıl olmalı!”

UNUTULMAYAN ACILAR, YENİ BAŞLANGIÇLAR: DEPREM ŞEHİTLERİ ANILDI, YENİ GÖREVLİLERE GÖREVLERİNDE BAŞARI DİLENDİ!

Av. M. Kaan Kır, konuşmasında 6 Şubat deprem felaketinde yitirdiğimiz canları, meslektaşlarımızı ve vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle andı. Bu derin acının izleri henüz tazeyken, yeni adli yılda Kahramanmaraş’ta göreve başlayan hakim ve savcılara, mesleğe taze bir başlangıç yapan avukatlara yürekten başarı dileklerini iletti. Geçmişin acılarıyla yüzleşirken, geleceğe umutla bakmanın önemini vurguladı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞILMAZDIR: ADALETİN IŞIĞI TÜM KARANLIKLARI AYDINLATMALI!

Kır, avukatlar, hakimler, savcılar ve adliye çalışanlarının, adaletin hayat bulması için omuz omuza mücadele eden büyük bir aile olduğunu haykırdı. Yargının kronikleşmiş sorunlarına rağmen çözümün tek adresinin hukukun üstünlüğü olduğunu net bir dille ifade etti. Adaletin, toplumsal barışın, güvenin ve eşitliğin temel direği olduğunu vurgulayan Kır, “Bir topluma verilebilecek en büyük zarar, adalet duygusunun zedelenmesidir!” diyerek, adaletin her şartta ve her koşulda tecelli etmesinin hukukçular için vazgeçilmez bir görev olduğunu belirtti.

ADALETİN KAPSAMI GENİŞTİR: HAKLININ GÜVENCESİ, MAĞDURUN SESİ!

Baro Başkanı, adaletin sadece mahkeme salonlarında verilen kararlardan ibaret olmadığını, toplumun her bireyinin hayatına dokunan kutsal bir sorumluluk olduğunu güçlü bir şekilde dile getirdi. Adaleti şu çarpıcı sözlerle tanımladı:

• ADALET, GÜÇLÜNÜN DEĞİL, HAKLININ SARSILMAZ GÜVENCESİDİR!

• ADALET, HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ HER BİREYİN GÜR SESİ OLMAKTIR!

• ADALET, İŞÇİNİN ALIN TERİNİ KORUYAN KUTSAL BİR KALKANDIR!

• ADALET, ALACAKLIYI DA BORÇLUYU DA, İŞÇİYİ DE İŞVERENİ DE, TÜKETİCİYİ DE ÜRETİCİYİ DE, MAĞDURU DA SANIĞI DA AYNI ANDA DÜŞÜNEBİLMEK VE HERKESE HAKKINI TARTIŞMASIZ BİR ŞEKİLDE VEREBİLMEKTİR!

• ADALET, ARKA SOKAKLARDA BİSİKLETİ ÇALINDIĞI İÇİN GÖZYAŞI DÖKEN BİR ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLMEKTİR!

• ADALET, OKUL ÇIKIŞI GÜLE OYNAYA EVİNE GİDERKEN KAÇIRILAN, HUNHARCA ÖLDÜRÜLEN HENÜZ 8 YAŞINDAKİ NARİN’İN FAİLLERİNİN HAK ETTİKLERİ EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI SAĞLAMAKTIR!

• ADALET, EŞİ VE ÇOCUKLARI İÇİN ÖMRÜNÜ ADAYAN, SONRA DA KAPI ÖNÜNE BIRAKILAN, EZİYET EDİLEN, DÖVÜLEN, VURULAN KADINLARIMIZIN BAŞINI ASLA ÖNE EĞDİRMEMEKİDR!

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE ADİL YARGILANMA HAKKI: TAVİZ VERİLEMEZ İLKELER!

Av. M. Kaan Kır, insanlara güven veren bir adalet sistemi için hakim ve savcı tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile avukatın savunma özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Adil yargılamaların yapıldığı, suçluyu suçsuzdan ayıran, keyfiliklerin olmadığı ve savunmanın içselleştirildiği bir sistem için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren bir yargı sistemi inşa etme hedeflerini de kararlılıkla dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ BAROSU’NDAN TARİHİ GÖREV: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ÇIKMAK!

Yeni adli yılda Kahramanmaraş Barosu’nun en önemli görevinin; ülkeye, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar, yılmadan, yorulmadan sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDEKİ ZULÜM: FİLİSTİN VE GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMINA SERT TEPKİ!

Avrupa ve dünyanın hak, hukuk, adalet, vicdan ve insanlık konusunda sınıfta kaldığını sert bir dille eleştiren Kır, Filistin ve Gazze’de yaşanan insanlık dışı zulümleri lanetledi. Bu vahşetin insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınacağını ve bu zulmü yapanların mutlaka ilahi adaletin tecelli edeceğini vurguladı. Ülkemizdeki birlik ve beraberliğe kast eden tüm terör eylemlerini ve bunlara çanak tutanları da en şiddetli şekilde kınadı.

ATATÜRK’ÜN İZİNDE, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN ADALET MÜCADELESİ!

Konuşmasının sonunda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde temel hak ve özgürlüklere, cumhuriyetin temel ilkelerine, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletine, yargı bağımsızlığına ve evrensel hukuk kurallarına olan sarsılmaz inançlarını yineleyen Av. M. Kaan Kır, yeni adli yılın tüm yargı mensuplarına, çalışanlarına ve adalet bekleyen tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Kır, adaletin tesisi için fedakarca görev yapan tüm meslektaşlarına, hakim, savcı ve adliye çalışanlarına başarılar ve kolaylıklar dileyerek sözlerini tamamladı.