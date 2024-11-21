Toplantıya, kıymetli muhtarlar, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve belediye başkanları da katıldı.

Toplantıda, şehirdeki mevcut sorunlar ve çözüm önerileri geniş bir şekilde tartışıldı. Okulmuş, katılımcılara hitaben yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, şehrimizin gelişimi adına önemli bir fırsat sundu. Kahramanmaraş’ta karşılaştığımız sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerli Genel Sekreter Yardımcımız Mutlu Kaya ile verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e, şehrimize duydukları hassasiyet ve katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Toplantı, Belediye Başkanları Birliği üyeleri ve katılımcılar arasında fikir alışverişinin yapıldığı, çözüm odaklı bir ortamda geçti. Başkan Okulmuş, şehri daha yaşanabilir kılmak adına belediye başkanlarının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerken, mutlu ve verimli bir işbirliği için kararlı olduklarını belirtti.

Katılımcılar, toplantının ardından, hem yerel yönetimler arasındaki iletişimi güçlendiren hem de şehirdeki sorunlara çözüm odaklı bakış açıları geliştiren bir platform oluşturulmasının önemini vurguladılar.