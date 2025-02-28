Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde farklı günlerde 40’ın üzerinde etkinlik hemşehrilerimizle buluşacak.‘İlçemde İftar Var’ sloganıyla 11 ilçemizde ramazan soframızı kuruyoruz.Ramazan ayı için 100 Milyon TL’lik bir destek hazırladık. Dermankart ile 40 bin hemşehrimize ulaşmayı hedefliyoruz.Kahramanmaraş’ta bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde yaşayan emeklilerimiz için ‘Emekli Pazar Desteği’ uygulamasına başlıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Abdulhamid Han Camii’nde eda edilen Cuma Namazı sonrası; şehrin imar ve inşasından Ramazan ayında gerçekleştirilecek programlara, ilçelerde gerçekleştirilecek iftar programlarından ihtiyaç sahiplerine sağlanacak maddi desteklere kadar pek çok konuya ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

“Kahramanmaraş, Türkiye’ye Örnek Bir Şehir Olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak, bizler geride bıraktığımız 10 aylık süre zarfında altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan sağlığa, çevreden kültüre ve gençlik spor yatırımlarına kadar şehrimizinihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz.İşin teknik kısmının yanı sıra hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz.Çok büyük bir afet yaşadık ve şuan bir toparlanma sürecindeyiz. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şehrimize olan destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Tüm bakanlarımıza şehrim adına teşekkür ediyorum.Biz şehrimizi ayağa kaldırıyoruz ve bunda da son derece kararlıyız. İnşallah Kahramanmaraş sahip olduğu potansiyeliyle çevresindeki şehirlerden sıyrılacak, Türkiye ve hatta dünyaya örnek olacak bir şehir haline gelecek.Bunu da el birliğiyle, her biri kahraman hemşehrilerimle başaracağız inşallah” cümlelerini kaydetti.

Ramazan Neşesi Tüm Şehri Saracak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında şehir merkezi ve ilçelerde onlarca program düzenleneceğini vurgulayan Başkan Görgel, “Bugün Ramazan’ın arifesindeyiz. Öncelikle tüm hemşehrilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum.Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı için ‘Kahramanmaraş’ta Ramazan Neşesi’ mottosuyla bir dizi program organize ettik. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde farklı günlerde 40’ın üzerinde etkinlik hemşehrilerimizle buluşacak.Ahmet Özhan, Göksel Baktagir, Mehmet Emin Ay, Mustafa Cihat, Nurullah Genç, Hadi Duran gibi birbirinden değerli isimler hemşehrilerimizle bir araya gelecek.Çocuklarımızın da ramazanla hemhal olmaları için sadaka kutusu yapımı, teravih çantası boyama, tesbih yapımı gibi atölyeler ve bunların yanı sıra tiyatro ve sinema gösterimleriyle de etkinliklerimizi 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizi kapsayıcı bir hale getirmiş olduk” diye konuştu.

İftar Programları İlçelerde de Devam Edecek

Ramazan etkinliklerinin ilçelerde de gerçekleştirileceğini belirten Görgel, “Şehir merkezimizdeki kültürel etkinliklerimizin yanı sıra 11 ilçemiz için iftar programlarımızı da organize ettik.‘İlçemde İftar Var’ sloganıyla 11 ilçemizde ramazan soframızı kuruyoruz. İnşallah bu iftarlara da bizzat katılarak tüm ilçelerimizde ramazan iklimini solumuş olacağız.Milli İrade Meydanı ve Namık Kemal Mahallemizde Emlak Konut’un katkılarıyla kurduğumuz çadırlarda günlük 20 bin hemşehrimize iftar vereceğiz” dedi.

Ramazan’da İhtiyaç Sahiplerine 100 Milyon TL Destek

Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için 100 Milyon TL’lik bütçe ayrıldığını söyleyen Başkan Fırat Görgel, “Ramazan desteklerimizle de hanelere giriyoruz. Ramazan ayı için 100 Milyon TL’lik bir destek hazırladık. Dermankart ile 40 bin hemşehrimize ulaşmayı hedefliyoruz.Bu çalışmalarımızın yanı sıra Kahramanmaraş’ta bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde yaşayan emeklilerimiz için ‘Emekli Pazar Desteği’ uygulamasına başlıyoruz.60 Yaş üstü, emekli aylığından başka geliri olmayan hemşehrilerimiz için 2 Bin 500 TL’lik ‘Emekli Pazar Desteği’ sağlayacağız.Toplam 25 Milyon TL’lik bir destek öngörüyoruz. Başvurular Büyükşehir Belediyemizin internet adresinden çevrimiçi yapılabilecek” cümlelerini kaydetti.

Paylaşan Kahramanmaraş

Başkan Fırat Görgel açıklamalarını, “Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Paylaşan Kahramanmaraş’ hedefiyle biz sosyal desteklerimizi 3 kat artırdık. Gerek Dermankart, gerek 65 yaş üstü evde yalnız yaşayan hemşehrilerimiz, gerek özel çocuklarımız gerekse kadınlara yönelik desteklerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu alanda da açık kapı bırakmak gibi bir niyetimiz yok.Bu emanet hemşehrilerimizin emaneti. Bu işlerin kahramanı, kahraman Maraşlılar. Biz tüm bu çalışmaları hemşehrilerimizden aldığımız güçle yapıyoruz” cümleleriyle noktaladı.