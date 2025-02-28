Başkan Akpınar, Ramazan ayının rahmet, bereket ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, bu mübarek aya ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Akpınar mesajında, Ramazan’ın manevi arınmanın yanı sıra birlik ve beraberliğin güçlendiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir dönem olduğunu belirtti. Ancak son iki yıldır Ramazan ayına hüzünle girdiklerini dile getiren Akpınar, özellikle önceki yıl yaşanan ve “Asrın Felaketi” olarak anılan büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını, geride kalanlara ise sabır ve metanet dilediklerini ifade etti.

Kahramanmaraş halkının deprem sonrası gösterdiği dayanışma ve kardeşliğin önemine değinen Başkan Akpınar, “Bu zor günleri birlikte aşarak, birlik olmanın gücünü bir kez daha gösterdik. Depremin yaralarını hep birlikte sarıyor, dayanışma ruhumuzu canlı tutmaya devam ediyoruz,” dedi.

Öte yandan, Gazze’de yaşanan zulüm ve acıların da yürekleri dağladığını belirten Başkan Akpınar, bu mübarek ayda duaların ve yardımların mazlumların yanında olması gerektiğini vurguladı. “Ramazan ayının getirdiği rahmet ve merhamet bilinciyle, mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz,” diye konuştu.

Başkan Akpınar mesajının sonunda, başta Kahramanmaraşlılar olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek, bu mübarek ayın barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.