Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla geleceğin teminatı olan çocuklara ve velilere destek olmaya devam ediyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında da eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik kırtasiye desteğini bu yıl da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerine kapsamlı bir eğitim setini ücretsiz olarak dağıttı.

İçerisinde; defter, kalem, silgi, boya seti, çanta, sözlük, cetvel, kalemlik gibi her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu eğitim setlerinin olduğu malzemeler, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanmalarını kolaylaştırmak ve eğitim süreçlerinde eksiksiz bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla özenle seçilerek velilere ve öğrencilere teslim edildi.

Toplam 2 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılandığı destek paketleri öğrenciler kadar velilerin de yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan kırtasiye yardımlarının çocukların özgüvenini güçlendirdiğini belirten veliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.