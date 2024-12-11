2024 Paris Olimpiyatları’nda şampiyonluk kazanan ve 2022 Dünya ile 2023 Avrupa şampiyonu olan Golbol Kadın Milli Takımı’nın bu anlamlı ziyareti, il genelinde büyük bir heyecanla karşılandı. Görüşmede, 2024 Paris Olimpiyatları’nda takım oyuncuları tarafından imzalanan forma, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’a hediye edildi.

Erhan Baydur, bu tarihi başarının gençlere ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak milli sporcumuz Fatma Gül Güler’i tebrik etti ve kendisine bir tablet hediye ederek başarılarının devamını diledi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu anlamlı ziyaretin gençlere sporu sevdirmek ve başarı hikâyelerini örnek göstermek açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. İl genelinde sporun desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.

Golbol Kadın Milli Takımı’nın, genç nesillere ilham veren bu tarihi başarıları, ülkemizin spor alanındaki gurur kaynağı olmaya devam ediyor.