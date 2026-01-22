Yağışın yoğunlaştığı, buzlanma riskinin arttığı ve trafik akışının yavaşladığı bölgeler hızlı bir şekilde belirlenerek gerekli müdahaleler gecikmeden gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yeniden etkili olan kar yağışının günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle ulaşımın aksamaması adına başlatılan karla mücadele çalışmaları, şehir genelinde yoğun bir şekilde devam ediyor.Başta ana arterler olmak üzere bulvarlar, kavşaklar, cadde ve sokaklarda kar küreme uygulamaları titizlikle yürütülüyor.

Trafik Yönetim Merkezi 7/24 Görev Başında

Şehir genelindeki yol durumu ve trafik akışı ise Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi tarafından anbean takip ediliyor. 11 ilçede kurulu bulunan ve 264 kamera ile çalışan merkez, şehir genelindeki ulaşım hareketliliğini anlık olarak izleyerek olası riskleri önceden tespit ediyor.Trafik Yönetim Merkezi; sahada görev yapan karla mücadele ekipleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışıyor. Bu kapsamda yağışın yoğunlaştığı, buzlanma riskinin arttığı ve trafik akışının yavaşladığı bölgeler hızlı bir şekilde belirlenerek gerekli müdahaleler gecikmeden gerçekleştiriliyor.

Ekip ve Ekipmanlar Hızla Yönlendiriliyor

Şehrin farklı noktalarına konumlandırılan kameralar sayesinde hem kar yağışının seyri hem de araç yoğunluğu eş zamanlı olarak takip ediliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere ekip ve ekipman sevkiyatı hızlı bir şekilde sağlanıyor. Böylece ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçilirken, sürücü ve yayaların güvenliği de üst seviyede tutuluyor.