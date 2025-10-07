Kahramanmaraş’ın eşsiz kültürü, geleneksel mutfağı ve halk müziği bu kez sınırları aşarak Akdeniz’in gözde destinasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yankı buldu. Girne Boğaz Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen “Dondurma Festivali ve Kahramanmaraş Tanıtım Günleri”, renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyona yüzlerce Kahramanmaraşlı ve Kahramanmaraş sevdalısı katılırken KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de etkinlik alanını ziyaret ederek Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzetleri ve kültürel değerlerini inceledi. Kültürel bağların güçlendiği, geleneksel lezzetlerin Kıbrıs halkıyla buluşturulduğu etkinlikte Kahramanmaraş’ın simgesi ve dünyaya açılan kapısı olan Maraş Dondurması, ustaların canlı performansları eşliğinde katılımcılara ikram edildi. Katılımcılar, geleneksel yöntemlerle yapılan dondurmanın hem tadına baktı hem de yapım sürecini izleyerek bu eşsiz lezzetin arkasındaki emeğe tanıklık etti.

KKTC ve Kahramanmaraş’tan Organizasyona Büyük İlgi

Organizasyona katılanlar arasında; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Milletvekili Talip Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, Kıbrıs Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cuma Köse ve binlerce KKTC vatandaşı yer aldı.

Maraş Mutfağı Kıbrıs’ta Tanıtıldı

Etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri ise Kahramanmaraş’a özgü gastronomi zenginliğiydi. Tarhana çorbasından içli köfteye, dondurmadan cevizli sucuk ve bastığa kadar pek çok lezzet, Kıbrıslı misafirlerin beğenisine sunuldu.

Türküler Etkinliği Renklendirdi

Etkinlikte yerel sanatçılar sahne alarak türküleriyle katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Hilmi Şahballı, MirzeKoçkat, Aynur Bolat, Halil Daylak ve Afşinli Hakan, türkü performansları ile katılımcılardan tam not aldı.

“Kültürel Değerlerimizi Her Alanda Tanıtacağız”

KKTC’de düzenlenen etkinliğe katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Buradaki etkinlik gönül coğrafyamızla kurduğumuz güçlü bağların bir yansıması. Kahramanmaraş’ın kadim değerlerini, mutfağını ve sözünü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıyla paylaşmak bizim için büyük bir onur oldu. Edelerimizin samimiyeti, ustalarımızın lezzeti ve gençlerimizin enerjisiyle kültürümüzü Akdeniz’in kalbine taşıdık. Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel değerlerimizi yaşatmak ve tanıtmak adına bu tür organizasyonlara her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki kültür, en güçlü bağdır. Bu bağı yaşatmak ve büyütmek için çalışıyoruz” cümlelerini kullandı.