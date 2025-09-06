Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da 2018 yılında benzer bir acıyla toprağa verildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru Mustafa Karapınar, Toroslar ilçesi Gözne'de bulunan atış poligonunda makineli silahının arızasını giderirken silah aniden ateş aldı.

Meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan Karapınar, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan acı olayın ardından şehit polisin hayatına dair detaylar da ortaya çıktı. Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel harekat polisi olduğu ve 16 Ekim 2018'de, 49 yaşındayken, Aydıncık ilçesinde düzenlenen bir operasyon sırasında kalp krizi geçirerek şehit düştüğü öğrenildi.

Baba Ali Karapınar'ın naaşını, o dönemde meslektaşlarının yanı sıra oğlu Mustafa'nın da omuzlarında taşıdığı belirtildi.

Şehit Mustafa Karapınar'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirilecek. Karapınar'ın, babasının yanına, Şeyhadil Şehitliği'nde defnedileceği açıklandı. Şehidin cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Abdülhamid Han Camii'nden kaldırılacak.

Taziye ise Akçakoyunlu Taziye Evi'nde kabul edilecek.