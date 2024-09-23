Sezonun ilk maçında Muşspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek lige kötü bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlı ekip, 2 ve 3 hafta toparlanarak galibiyet zinciri oluşturdu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kahramanmaraş’ı temsil eden Kahramanmaraşspor, Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası’nda konuk ettiği Kuşadasıspor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup etti. Üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan Kırmızı-Beyazlılar, bu hafta da sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Kahramanmaraşspor (TFF) 3. Lig 1. Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde eden Akdeniz aslanları bu hafta kuşadasını konuk ettiği maçta 3 gol buldu ve puanını 6 ya yükseltti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Kahramanmaraşspor, bu galibiyetle moral bularak lige odaklandı. Adem Şahan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Kahramanmaraşspor taraftarları maça büyük ilgi gösterdi ve takımlarını coşkuyla desteklediler.

MAÇIN KADROLARI:

Kahramanmaraşspor A.Ş.: Olcay Toplu, Bilal Özer, Burak Özsoy, Yasin Reis, Miraç Türkyılmaz, Bünyamin Yavaşoğlu, Emre Aydın, Serdar Yıldırım, Adar Aygür, Emre Kars, Ali Osman Karnapoğlu

Kuşadasıspor: Miraç Fatih, Ender Alkan, Berke Avcı, Abdulkadir Kuzey, Abdullah Çınar, Serkan Yola, Eyüp Odjan, Emur

GOL PERDESİ PENALTIDAN AÇILDI, DURAN MÜSABAKANIN UZATMASINDA 1 GOL SESİ ÇIKTI

Karşılaşma, konuk ekip Kuşadasıspor’un başlama vuruşuyla başladı. Kahramanmaraşspor ise maça baskılı bir oyunla hızlı giriş yaptı. 25. dakikada kazanılan penaltı atışını Yasin Reis gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 39. dakikasında aşırı yağış nedeniyle mücadele kısa bir süre durdu. Yağmurun etkisini azaltmasıyla tekrar başlayan karşılaşmada Kahramanmaraşspor, 41. dakikada Emre Aydın’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı. İlk yarı Kahramanmaraşspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ADAR 90’DA TOPU 90’A TAKTI

İkinci yarıya kontrollü başlayan Kahramanmaraşspor, rakibi Kuşadasıspor’un ataklarına karşı sağlam durarak skoru korumayı başardı. 90. dakikada gelişen bir atakta Adar Aygür’ün golüyle skoru 3-0’a getiren ev sahibi ekip, mücadeleyi bu skorla tamamladı. Genç Futbolcu 90. Dakikada topu şık bir şutla filelerle buluşturarak maçın skorunu tayin etti.

Kahramanmaraşspor, önümüzdeki hafta deplasmanda Silifke Belediyespor’a konuk olurken, Kuşadasıspor kendi sahasında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. ile karşılaşacak.