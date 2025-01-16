Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde, 2025 yılının ilk olağan meclis toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Beşen’in başkanlık ettiği toplantıda, şehrin geleceğini yakından ilgilendiren önemli konular masaya yatırıldı. Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, yoğun bir gündemle tamamlanarak, 32 ayrı madde görüşülüp karara bağlandı.

Araç Filosu Güçlendiriliyor

Meclis toplantısının öne çıkan gündem maddelerinden biri, Büyükşehir Belediyesinin araç filosunun genişletilmesi oldu. Alınacak yeni iş makinelerinin detayları ve kullanım alanları hakkında yapılan değerlendirmeler sonrasında, toplam 43 yeni iş makinesinin belediyeye kazandırılması oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye filosuna kazandırılacak araçlar arasında teleskopik yüklenici, ekskavatör, yüklenici loder, sulama arazözü, asfalt silindiri, finişer, yama robotu, greyder ve kamyonet gibi çeşitli iş makineleri bulunuyor. Bu araçların özellikle şehrin alt ve üstyapı imalatlarında kullanılacağı vurgulandı.

İmar ve Gelir Tarifeleri Masaya Yatırıldı

Toplantıda, imar plan teklifleri ve gelir tarifeleri gibi konular da ele alındı. Meclis üyeleri, şehrin gelişimine yönelik bu önemli başlıklar üzerinde detaylı istişareler gerçekleştirdi. Şehrin imar düzenlemeleri kapsamında gündeme getirilen projeler ve tekliflerin, bölgenin kalkınma hedeflerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Denetim Komisyonu Üyeleri Belirlendi

Ocak ayı toplantısında bir diğer önemli madde ise denetim komisyonu üye seçimi oldu. Yapılan oylama sonucunda komisyona seçilen üyeler, önümüzdeki dönemde belediye faaliyetlerinin şeffaflıkla incelenmesi adına görev yapacak. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkanvekili Mehmet Beşen, alınan kararların Kahramanmaraş’ın geleceğine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, tüm meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.