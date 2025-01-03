Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 27 Aralık 2024 - 02 Ocak 2025 tarihleri arasında, il genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordinesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan faaliyetler sonucunda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 53 gram bonzai, 11 gram metamfetamin, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1.050 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 207 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafik denetimleri kapsamında, Jandarma trafik timleri tarafından 12.066 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 486 sürücüye toplamda 1.506.253 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 101 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 20 kişinin sürücü belgeleri geri alındı.

Kaçak yollarla ülkeye girdiği belirlenen ve çeşitli suçlara karışan 13 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatıldı. Yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği anlaşılan 15 Suriye uyruklu şahsa ise toplamda 68.115 TL idari para cezası kesildi.