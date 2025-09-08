Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 01.09.2025 ile 08.09.2025 tarihleri arasındaki operasyonel faaliyetler sonucu çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 10 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 23 şahıs olmak üzere toplam 67 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalananlar arasında 31 kişi tutuklandı.

Operasyonlar sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu Nadideler ile birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca 7 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 132 araca yüksek sesli müzik dinlemekten, 102 araca abartı egzozdan, 368 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.