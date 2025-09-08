Kılavuzlu Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte DMD hastalığıyla mücadele eden çocuklar, kardeşleri ve aileleri bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği örnek projelere bir yenisini daha ekledi. 7 Eylül Dünya DuchenneMuskülerDistrofi (DMD) Farkındalık Günü’nde düzenlenen özel programla DMD hastası çocuklar ve aileleri Kılavuzlu Mesire Alanı’nda bulunan Merdan Balıkçılık işletmesinin bahçesinde bir araya geldi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen özel ve bir o kadar da anlamlı programda DMD’li bireyler, kardeşleri ve aileleri bir araya gelerek hem moral hem farkındalık kazandırıldı.

200 Katılımcı Tek Yürek

Yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, DMD kas hastalığıyla mücadele eden çocuklar ve gençler için özel aktiviteler düzenlendi. Yüz boyama, kültürel oyunlar, satranç turnuvaları ve çeşitli eğlenceli etkinliklerle dolu program, çocukların neşesiyle renklendi.

Gönüllü Gençlik Hareketi’nden Anlamlı Destek

Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri, gün boyunca ailelerle birebir ilgilenerek çocuklarla oyunlar oynadı, etkinlik alanında sıcak bir atmosfer oluşturdu. Genç gönüllüler, hem sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etti hem de DMD’li bireylerin yanında olduklarını hissettirdi.

Farkındalık Oluşturmak İçin El Ele

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada bu tür etkinliklerle hem ailelere moral desteği sağlamayı hem de toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, engelli ve hasta bireylerin sosyal yaşamda daha aktif rol alabilmeleri için benzeri çalışmaların süreceği ifade edildi.