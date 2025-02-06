Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, dualarla yâd edildi.

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremin ikinci yıl dönümünde, ilk depremin gerçekleştiği saat olan 04.17’de Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda hüzün ve dualar eşliğinde anma programı düzenlendi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçerken afetin derin acıları bir kez daha yüreklerde hissedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ile Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret ederek, asrın felaketinde yakınlarını kaybeden acılı ailelere başsağlığı dileklerini iletti.