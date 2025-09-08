“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan konut seferberliği hız kesmeden sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çalışmalarıyla yapımı tamamlanan 300 bininci konutun anahtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Malatya’daki törende hak sahiplerine teslim edildi. Bu kapsamda Elbistan’da gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılım sağladığı temel atma töreninde Kahramanmaraş’ta 8’inci kura töreni ile 5 bin 749 konut ve 662 iş yeri ile birlikte toplam 43 bin 916 konutun kuraları çekilerek hak sahiplerine teslim edildi. Gerçekleştirilen törene Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

“Baharı Müjdeleyen 300 Bin Çiçek Daha Açıyor”

Deprem bölgesinde aşkla, şevkle ve sevdayla çalıştıklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün Anka Kuşu gibi küllerimizden doğuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile 300 bininci yuvamızın anahtarlarını heyecanla ve coşkuyla teslim ediyoruz, karanlığın yerini tekrardan aydınlığa bırakıyoruz. Baharı müjdeleyen 300 bin çiçek daha açıyor. Bugün Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam’ın torunları yeniden doğruluyor. Gördüğünüz tüm bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk milleti tamamlanıştır, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır. Depremzede kardeşlerimiz için neler yapıyorsak aşkla, sevdayla yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yılsonuna kadar evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmadan çalışacağız” dedi.

“6 Şubat’ın Acısı ve Sızısı Bizim Derdimiz Oldu”

Devletin her kurumu deprem bölgesinde 7 gün 24 saat çalıştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “11 ilimizde inşası tamamlanan 300 bininci konutumuzun hamdolsun dağıtımını yapıyoruz. Hak sahibi tüm vatandaşlarımızın bu evlerde gönül huzuruyla, sıhhat ve ağız tadı içerisinde oturmasını temenni ediyorum. 6 Şubat depremlerinde dünyanın en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağa verdik. 6 Şubat’ın acısı, sızısı ve sancısı bizim derdimiz oldu. Bu derdi yüreğimizin en derinlerinde ve tüm ağırlığı ile hissettik. Ama bu derdi aynı zamanda dayanışmayı, bir ve beraber olmayı yeniden başlamayı öğretti. Kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık ve umutları tekrardan yeşertmeyi başardık” diye konuştu.

“Kahramanmaraş’ta 5 Bin 749 Konut ve Köy Evi İle 662 İş Yerini Teslim Ediyoruz”

Şu ana kadar depremden etkilenen illerde 304 bin bağımsız bölümün hak sahibi vatandaşlara verildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ocak ayında 201 bin, Haziran’da 250 bininci konutumuzu depremzedelerimize tahsis etmiştik. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ’da çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün itibari ile deprem bölgemizdeki hak sahibi her 3 vatandaşımızdan ikisini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz. Hatay’da 16 bin 993 konut ve köy evi ile bin 355 iş yerini, Kahramanmaraş’ta 5 bin 749 konut ve köy evi ile 662 iş yerini, Adıyaman’da bin 430 konut ve köy evi ile 44 iş yerini, Diyarbakır’da 5 bin 713 konut ve köy evini, Adana’da 4 bin 60 konut ve köy evini, Gaziantep’te 2 bin 449 konut ve köy evini, Şanlıurfa’da 2 bin 676 konut ve köy evini, Elazığ’da bin 709 konut ve köy evini, Osmaniye’de 313 köy evini tek seferde teslim ediyoruz. Böylelikle 300 bin sınırımızı da aşarak, bugüne kadar 13 ilimizde 295 bin 929’u konut 8 bin 907’si iş yeri olmak üzere toplam 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşlarımıza veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ta Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısı’nı Restore Ediyoruz”

Şehirlerin modern ve güvenli yapılara kavuşturulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz. Yeni evine, yeni iş yerine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar yılmadan ve yorulmadan çalışacağız. Hükümet olarak bu süreçte sadece yeni konutlar inşa etmiyoruz, aynı zamanda şehirlerimizi modern ve güvenli yapılara da kavuşturuyoruz. Kahramanmaraş’ta Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısı’nı aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Bizim gündemimizde depremzedeleri tekrardan güvenli yuvalarına kavuşturmak vardır” cümlelerini sarf etti.