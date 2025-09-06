Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Karapınar (28), merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu şehit düştü.

38C6A341 F1Dc 4967 9047 Dbeafe354A71

Mersin'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderilen Şehit Mustafa Karapınar için memleketi Kahramanmaraş’ta tören düzenlendi.

Kahramanmaraş ATV (X-MAR) yeni başkanını seçti: Mehmet Emin Vakkasoğlu
Kahramanmaraş ATV (X-MAR) yeni başkanını seçti: Mehmet Emin Vakkasoğlu
İçeriği Görüntüle

Abdülhamit Han Camii'nde düzenlenen törene Kahramanmaraş Vali Vekili Hicabi Aytemur, Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, protokol mensupları, meslektaşları, şehidin yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı.

F82037B5 Bcd6 4Ea8 Acb5 Fdcaaaabe0CeTören, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan’ın helallik alması ve cenaze namazını kıldırmasıyla birlikte şehidin naaşının Şeyh Adil Şehitliğinde babasının yanına defin edilmesiyle sona erdi.

38E72A97 73A2 47Ec 9A1E 33Bfd2Dc98Ff