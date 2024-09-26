Kazı ekibi, Kalkolitik topluma ait olan bu nadir bulguyla birlikte, antik döneme dair önemli kültürel uygulamaların da tespit edildiğini açıkladı.

Bilinçli kafatası şekillendirmesi olarak bilinen bu uygulama, bebeklik dönemindeki bireylerin kafataslarının bir ya da iki parça bezle sarılarak biçimlendirilmesi işlemini içeriyor. Tanır Yassıhöyük'teki tekil örneklerin, seçilmiş özel bir kişiye statü göstergesi olarak yapıldığı düşünülüyor.

Elde edilen buluntular arasında mezar biçimi, kemikten yapılmış takılar ve pişmiş toprak kaplardan oluşan mezar hediyeleri de bulunmakta; bu durum, gömülen bireyin diğerlerinden ayrıcalıklı bir konumda olduğunu gösteriyor.

Kahramanmaraş Afşin ilçesi Tanır Mahallesi'ndeki höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Ahi Evran Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Elif Baştürk başkanlığındaki ekip tarafından kazı çalışmaları devam ediyor. Bu önemli bulgu, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğine ışık tutuyor.