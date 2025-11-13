Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, şehir genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşeceğini, yağışlarla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 13 Kasım Perşembe günü saat 18.00’dan itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak’ta bin 200 metre ve üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği belirtildi. Olumsuz hava koşullarının 16 Kasım Pazar gecesine kadar devam edebileceği öngörülüyor. Yapılan açıklamada, yaşanabilecek ulaşım aksamaları, buzlanma ve görüş mesafesi düşüklüğü gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Ekipler Teyakkuzda

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, Afet Koordinasyon Merkezi ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu, olası olumsuzluklara karşı gerekli hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.Vatandaşların herhangi bir acil durumda ALO 153 Çağrı Merkezi ya da 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talebinde bulunabilecekleri hatırlatıldı.