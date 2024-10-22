Genç dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik faaliyet ve desteklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere bir müjdeyi daha duyurdu. Öğrencilere destek kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarında farklı hatlarda 70 dakika içerisinde gerçekleştirilecek aktarmalardan ücret alınmayacak.

Sadece indirimli kartlarda geçerli olacak ücretsiz aktarma hizmeti, aynı hatlarda yapılan aktarmalarda ve abonman kartlarda kullanılamayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir içi toplu taşıma standardının artırılması ve vatandaşlara daha konforlu ve uygun fiyatlı seyahat imkânı sunulması noktasında çalışmaların kesintisiz sürdüğü belirtildi.