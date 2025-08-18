Açıldığı günden bu yana 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan fuar, her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle hem şehrin hem de bölgenin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 16’ncı gününde de yoğun ilgiyle devam etti. Açıldığı günden bu yana 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan fuar, her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle hem şehrin hem de bölgenin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Fuarda çocuklar, lunapark ve çeşitli etkinlik alanlarında doyasıya eğlenirken; yetişkinler ise geçmiş fuarların nostaljik havasını yeniden yaşama fırsatı buluyor. Her gün on binlerce kişinin ziyaret ettiği alan, aynı zamanda farklı şehirlerden gelen konukları da ağırlayarak Kahramanmaraş’ın kültürel ve sosyal hayatına canlılık katıyor.

Ziyaretçiler Fuardan Memnun Ayrılıyor

Ziyaretçiler fuardan oldukça memnun ayrılıyor. Geçtiğimiz yıl da fuarı sık sık ziyaret ettiğini belirten Mehmet Arıkmert, bu yıl organizasyonun çok daha güçlü olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz yıla göre çok daha güzel bir organizasyon yapılmış, kalabalık da çok daha fazla. Eğlenceli bir alan olmuş” dedi. Fuarın kendisini çocukluk yıllarına götürdüğünü söyleyen HanifiBoyraz ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bu fuar beni çocukluğuma, gençliğime götürüyor. Fırat Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Çocuklarım mutlu, biz mutluyuz. Deprem sonrası o yıkıntının içinden çıkıp bu atmosferin oluşturulması harika bir şey”. İlk kez fuara katıldığını belirten Ayhan Aslan, alanın düzeninden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle paylaştı: “Ağustos Fuarı’na ilk defa geliyorum, çok hoşuma gitti. Çok güzel bir alan oluşturulmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim”.

“Beklediğimden Çok Daha Güzel”

Gaziantep’ten fuara gelen Elif Sıla da hayranlığını dile getirerek, “Bu fuarı ilk defa gördüm ve çok beğendim. Her şey çok güzel düşünülmüş. Gelmeden önce bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum, beklediğimden çok daha güzel” dedi.