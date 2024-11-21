Her geçen gün maddi hasarlı trafik kazalarının arttığı bu kavşaklar, hem can kayıplarına sebep oluyor hem de vatandaşlar için büyük bir tehlike arz ediyor

Kahramanmaraş’ın merkezinden ilçelerine kadar, bu “akıllı kavşak”ların her biri, adeta bir ölüm tuzağı haline gelmiş durumda. Kentin birçok noktasında bu kavşaklar yüzünden ölüm ve yaralanmaların yanı sıra maddi hasarlı kazalar da sıkça yaşanıyor.

Göksun ilçesi, bu konuda başı çeken bir bölge. Özellikle şehir dışından gelen vatandaşların da bulunduğu Göksun’daki kavşaklar, her gün yeni kazalarla anılıyor. Yol ve kaldırım taşlarının paramparça olduğu, araçların takla attığı, ölümlü ve yaralanmalı kazaların arttığı bu bölgede vatandaşlar, Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne sitem etmekten yorulmuş durumda.

Gerçekten de, vatandaşlar “Akıllı kavşaklar adeta ölüm bariyerlerine dönüştü” diyerek, sorunlarının çözülmesini bekliyorlar. Kahramanmaraş’taki bu tehlikeli kavşaklarla ilgili halkın duyduğu endişe, her geçen gün daha da büyüyor.

Sorunun Kaynağı ve Çözüm Önerileri

Kahramanmaraş il ve ilçelerinde bulunan bu akıllı kavşakların, büyük ve karmaşık yapıları, trafik akışını engelliyor ve sürücüler için ciddi bir zorluk oluşturuyor. Her ne kadar bu projelerin modernleşme ve trafik düzenlemesi amaçlı yapıldığı belirtilse de, gelinen noktada, bu kavşaklar yalnızca kazaların artmasına ve vatandaşların hayatının tehlikeye girmesine neden olmuş durumda.

Bu kavşakların özellikle şu bölgelerde revize edilmesi elzemdir:

1. Kahramanmaraş Merkez - Onikişubat İlçesi, Üniversite Bölgesi: Buradaki akıllı kavşaklar, oldukça büyük ve karmaşık bir yapıya sahip. Bu kavşağın yeniden düzenlenmesi, hem trafikteki yoğunluğu azaltacak hem de kazaların önüne geçecektir.

2. Göksun Bölgesi, Kayseri Yolu İstikameti: Göksun ilçesinde inşa edilen akıllı kavşaklar, her gün kazalarla anılıyor. Bu kavşakların daha güvenli hale getirilmesi, sürücüler için büyük bir rahatlama sağlayacaktır.

3. Afşin Bölgesi, Kuzeydoğu Bölgesindeki Çevre Yolu İstikameti: Afşin ilçesinde de benzer sorunlar yaşanmakta. Buradaki akıllı kavşaklar, yeniden düzenlenmeli ve daha anlaşılır hale getirilmelidir.

4. Elbistan Bölgesi, Doğu Çevre Yolu: Elbistan’daki akıllı kavşaklar da hem trafik akışını zorlaştırıyor hem de sıkça kazalara neden oluyor. Bu kavşakların da hızla revize edilmesi gerekiyor.

Vatandaşlar, bu kavşakların adını artık “ölüm bariyerleri” olarak değiştirmiş ve yetkililerden çözüm talep ediyorlar. Kazaların yaşandığı her geçen gün, hayatlarını kaybeden insanların sayısı artıyor ve kazalar daha da büyüyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün bu konuda ivedi bir şekilde harekete geçmesi, trafikteki tehlikeyi azaltacak ve can kayıplarının önüne geçilecektir.

Yerel siyasetçiler de bu sorunu gündeme almalı ve vatandaşın taleplerini dikkate almalıdır. Herhangi bir gecikme, daha fazla kazaya ve daha fazla can kaybına yol açacaktır. Karayollarını ilgilendiren bölgelerde Bölge Müdürlüğü, bu yanlış uygulamadan bir an önce dönmeli, trafik şube ve bölge müdürlükleri ile işbirliği yaparak, bu kavşaklarda gerekli düzenlemeleri acilen gerçekleştirmelidir.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na da sesleniyoruz. Kahramanmaraş ve ilçelerinde yaşanan bu tehlikeli kavşaklar, sadece Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün değil, Bakanlığınızın da çözmesi gereken bir meseledir. Bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi, hem yerel yönetimler hem de merkezi hükümetin sorumluluğudur. Bakanlığınızın desteğiyle, bu kavşakların yeniden düzenlenmesi, can kayıplarının önüne geçilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Sonuç olarak, Kahramanmaraş ve ilçelerinde yaşanan bu trafik sorunu, yalnızca Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün değil, tüm yetkililerin çözmesi gereken bir meseledir. Vatandaşlar, yıllardır bu kavşaklardan şikayetçi. Bugüne kadar herhangi bir iyileştirme yapılmadığı takdirde, daha fazla can kaybı yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple, bu sorunun çözümü için harekete geçmek artık bir zorunluluktur.