Yaklaşık 2000 metre rakımlı bölgelerde doğal bitki örtüsünden beslenen arılar, 123 farklı endemik bitkiden topladıkları polenlerle eşsiz aromaya sahip bal üretiyor.

Bölgenin zengin florası, balın besin değeri ve kalitesini artırdığını kaydeden Arıcı Münür Tuğrul, özellikle endemik bitkilerden gelen polenler sayesinde üretilen ballar, şifa kaynağı olarak da öne çıktığını söyledi.

Kahramanmaraş Arıcılar Birliği, bu yılın bal fiyatlarını duyurdu:

-Süzme Bal: 750 TL/kg

-Petek Bal: 750 TL/kg

-Karakovan Balı: 1500 TL/kg