Altyapı çalışmalarının ardından yarım kilometrelik kısımda başlatılan asfaltlama ile cadde, daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeler kapsamında, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde bulunan Başkonuş Caddesi’nde asfalt serimine başlandı. Bölge ulaşımı açısından önemli bir arter olan ve araç trafiğinin yoğun olduğu Başkonuş Caddesi’nde, altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçildi. Yarım kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen asfalt serimiyle birlikte yol konforu ve güvenliği artırılırken, vatandaşlara daha modern ve konforlu ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

Yol Çizgi ve Levhalarla Ulaşım Güvenliği Artacak

Asfalt serimiyle birlikte caddede yol çizgi ve levhalandırma çalışmalarının da yapılacağı belirtilirken, tamamlanan yatırımla birlikte Başkonuş Caddesi’nin ulaşım standardının önemli ölçüde yükseleceği vurgulandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında yürütülen benzer yatırımlarla ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Muhtar Karaköse’den Teşekkür Mesajı

Şehit Abdullah Çavuş Mahalle Muhtarı Fatih Karaköse, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti belirtti. Karaköse, “Mahallemizin en işlek arterlerinden olan Başkonuş Caddesi’nde altyapı yatırımının tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyemiz tarafından asfalt serimine başlandı. Burası bölge ulaşımı açısından son derece önemli bir güzergâh. Mahallemize kazandırılan alt ve üstyapı yatırımları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.