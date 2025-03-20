Bayram öncesinde açıklanan yeni fiyat tarifesi, Kahramanmaraşlı tatlı severleri şaşırttı. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından duyurulan tarifeye göre, özellikle baklava çeşitleri büyük oranda zamlandı. Baklava kilosu 800 TL’ye çıkarken, fıstıklı baklava ve havuç dilimi 1.000 TL’yi buldu. Kadayıf, şöbiyet ve bülbül yuvası gibi tatlıların fiyatlarında da benzer yükselişler görüldü.

Dondurma Fiyatları da Yükseldi

Şehrin simgesi haline gelen Kahramanmaraş dondurması da zamdan nasibini aldı. Yeni tarifeye göre, sade dondurmanın kilogram fiyatı 400 TL olurken, meyveli dondurma 500 TL’ye yükseldi. Bu artış, özellikle yaz aylarında dondurma tüketimini seven vatandaşları zorlayacak gibi görünüyor.