KSÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan bu müze, sadece bölgenin değil, dünyanın dört bir yanından toplanmış 4,500’den fazla böcek türüne ev sahipliği yapıyor.

Projenin mimarları, KSÜ’nün özverili bilim insanları arasında yer alan Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan ve ekibidir. Uzun yıllar süren saha araştırmaları ve koleksiyon çalışmaları ile bu zengin böcek çeşitliliği büyük bir titizlikle derlenmiştir.

Açılışı yapılan müze, hem bilim insanlarına hem de doğa severlere HITAP ederek, böceklerin çeşitliliğini ve ekosistemdeki önemini vurgulamayı amaçlıyor. Ziyaretçiler, böceklerin büyüleyici dünyasını keşfetmek üzere müzeye yoğun ilgi gösterirken, bu eşsiz koleksiyonun tanıtımı ve korunması için önemli bir adım atılmış oldu.