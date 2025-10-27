Alevi kanaat önderlerinden Elif Ana’nın vefatının 34’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katılan Başkan Fırat Görgel, “Bugün burada onun vefatının 34’üncü yıl dönümünde bir araya gelirken, sadece bir anmayı değil, aynı zamanda onun öğrettiği değerlere yeniden sarılmayı da yaşıyoruz. Bu vesileyle Elif Ana’yı rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz” dedi.

Pazarcık Akdemir Mahallesi’nde bulunan Elif Ana Türbesi’nde gerçekleştirilen programa; Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda, Elif Ana’nın hayatı, inanç dünyasındaki yeri ve topluma kazandırdığı değerler anlatıldı.

Etkinlikte ayrıca halk ozanları tarafından türküler seslendirildi, semah gösterileri yapıldı ve dualar okundu. Katılımcılar, insan sevgisi, hoşgörü, paylaşma ve adalet gibi evrensel değerleriyle tanınan Elif Ana’nın manevi mirasına bir kez daha vurgu yaptı.

“Elif Ana, Bu Topraklarda Sevgi ve Hoşgörünün En Önemli Temsilcilerinden”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Elif Ana, bu topraklarda asırlardır yaşayan sevgi, hoşgörü ve insanlık kültürünün en önemli temsilcilerinden biri. O, inancını ve değerlerini hiçbir zaman ayrım gözetmeden, herkesi kucaklayan bir anlayışla yaşamış ve çevresine örnek olmuştur. Bugün burada onun vefatının 34’üncü yıl dönümünde bir araya gelirken, sadece bir anmayı değil, aynı zamanda onun öğrettiği değerlere yeniden sarılmayı da yaşıyoruz. Bu vesileyle Elif Ana’yı rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz” dedi.