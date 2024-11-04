Büyükşehir ekipleri, KSÜ Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Lösemi hastalarını ziyaret ederek çeşitli aktivitelerle çocuklara moral ve motivasyon sağladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2 – 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Lösemi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdi. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Lösemili çocukları ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı programda, lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleri için moral dolu etkinlikler düzenlendi. Özellikle çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak için düzenlenen palyaço gösterisi ve müzik dinletisi, etkinliğin en eğlenceli anlarından biri oldu. Lösemi hastası çocuklar, çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirirken aileleri de bu anlamlı etkinlikte çocuklarının yanında olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hediyelerle Mutluluklarını Taçlandırdılar

Büyükşehir Belediyesi ve organizasyona destekte bulunan kurumlar tarafından çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi. Oyuncaklar, boyama kitapları ve kırtasiye malzemeleri gibi hediyelerle çocukların moral bulmaları sağlandı. Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Lösemi hastalığıyla mücadele eden çocukların yanında olduklarını ve onların iyileşme sürecinde destek sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Lösemi Farkındalığına Katkı

Büyükşehir Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlediği bu etkinlikle toplumda lösemi hastalığına ve lösemili çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerin Lösemi tedavisi gören çocukların moralini yüksek tutmada önemli bir rol oynadığı ve tedavi sürecindeki ailelerin de manevi olarak desteklenmesi katkı sağladığı belirtildi.

“Bugün Benim En Mutlu Günüm”

Lösemi hastası Hüseyin Çam, “Uzun yıllardır hastanedeyim ve bugün benim en mutlu günüm. Bizleri düşünüp böyle bir organizasyon düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Diğer bir Lösemi hastası Akif Yılmaz, “Burada çok eğlendik. Bizleri ziyaret eden abi ve ablalarımız ile hatıra fotoğrafı çekildik. Benim için buradaki en güzel günlerden birisi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.