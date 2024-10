Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada Filistin davasına duyulan bağlılık ve Gazze'nin onurlu direnişine verilen desteği vurguladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Gazze ve Filistin’e olan desteğini yeniledi. Ümmet olma bilincini hatırlatan Başkan Akpınar, mazluma kalkan elin her daim karşısında durulması gerektiğini söyledi.

Başkan Akpınar, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Resulullah (S.A.V.)'in 'Kim bir iyilik başlatırsa, onun sevabından ve ona uyanların sevaplarından bir şey eksiltilmeden o iyiliği başlatan da pay alır' hadis-i şerifi ışığında, bu etkinlik iyilik halkasına eklenen anlamlı bir adımdır”

Ayrıca, Gazze ve Filistin meselesinin sadece bir toprak mücadelesi değil, tüm insanlığın vicdan sınavı olduğunun altını çizdi.

Başkan Akpınar, Gazze’ye ve mazlum Filistin halkına destek olmanın ümmetin her ferdinin sorumluluğu olduğunu belirterek, gençlere bu bilincin kazandırılmasının önemine dikkat çekti. "Kalplerimizi ve dualarımızı birleştirerek umutla yol almaya devam edeceğiz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak her zaman Gazze’nin ve Filistin halkının yanındayız" dedi.

Akpınar, programa katılan ve değerli katkılar sunan Abdullah Yıldız, Ramazan Kayan ve Ahmet Bulut hocalara teşekkür etti. Ayrıca, etkinliğe destek veren Medeniyet Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Yedi-Hilal, Özgür-Der ve İnsan ve Değer Vakfı’na şükranlarını sundu.

Başkan Akpınar son olarak, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin bundan sonraki süreçte de benzer etkinliklerle Filistin’in sesi olmaya devam edeceğini ifade etti.