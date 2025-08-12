Geleneksel Ağustos Fuarı, geride kalan 11 günde 750 bini aşan ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir ilgi gördü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, üçte birlik kısmı tamamlanmasına rağmen heyecanını ve ziyaretçi ilgisini ilk günkü gibi koruyor. KAFUM Fuar Alanı’nda kapılarını açan fuar, geride kalan 11 günde 750 bini aşan ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Günlük 70 bini aşkın vatandaşın uğrak noktası haline gelen fuar, zengin etkinlik takvimi ve her yaş grubuna hitap eden programlarıyla beğeni topluyor. Çocuklar için eğlenceli aktiviteler, yetişkinler için ise nostalji dolu etkinlikler sunan fuar, katılımcılara hem geçmişi yad etme hem de yeni hatıralar biriktirme imkânı sağlıyor.

Şehir Yeni Anılar Biriktiriyor

Fuarda en çok ilgi gören etkinliklerden biri de konserler oldu. Ceza, Sakiler, İsmail Altunsaray, Bayhan, Murat Kekilli ve Merve Özbey gibi ünlü isimlerin sahne aldığı günlerde KAFUM Fuar Alanı adeta insan seline sahne oldu. On binlerce müziksever, sevilen sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. 7’den 77’ye herkesin ilgisini çeken organizasyonda kültürel gösteriler, yerel lezzet stantları ve el sanatları sergileri gibi birçok etkinlik, fuar alanını adeta bir festival havasına büründürüyor. Geleneksel Ağustos Fuarı, 31 Ağustos tarihine kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.