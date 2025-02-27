Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi, yeni dönemi için çalışmalarına hız veriyor. Kahramanmaraşlı gençlerin kişisel, sosyal, eğitim, bilim, teknoloji, kültür, sanat, çevre ve şehircilik, spor gibi birçok alanda gelişimini desteklemek amacıyla faaliyet gösterecek meclis, yeni üyeleriyle gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Gençlere yönelik önemli projeler üreten ve onların toplumsal hayata aktif katılımını sağlayan Gençlik Meclisi, yeni üyelerini arıyor. 18 – 30 yaş aralığındaki gençlerin katılım sağlayabileceği meclise https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/02/27/genclik-meclisi-on-basvuru-formuinternet adresinden çevrimiçi ön başvuru yapılabiliyor. 14 Mart Cuma gününe kadar devam edecek ön başvuruların ardından yapılacak değerlendirme süreciyle yeni üyeler belirlenecek.

Gençlerin Karar Mekanizmalarında Daha Fazla Yer Alması Hedefleniyor

Gençlik Meclisi, Kahramanmaraşlı gençlerin sesini duyurabilmeleri, projelerini hayata geçirebilmeleri ve şehir yönetimine katkıda bulunabilmeleri için önemli bir platform sunuyor. Başkan Mert Kar liderliğinde faaliyet gösterecek olan yeni dönem meclisi, gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli etkinlikler ve projeler gerçekleştirecek. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen meclis, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyerek onların akademik ve sosyal becerilerini güçlendirecek. Ayrıca, kültür-sanat etkinlikleri, çevre bilinci projeleri, spor organizasyonları ve şehircilik üzerine yapılan çalışmalara da öncülük edecek.

Gençlerden Yoğun İlgi Bekleniyor

Gençlik Meclisi’nin yeni dönemine büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. Önceki dönemlerde gerçekleştirilen etkinlikler ve projeler, gençler tarafından büyük takdirle karşılanmış ve şehrin gelişimine önemli katkılar sağlamıştı. Bu yıl da gençlerin enerjisi ve dinamizmiyle daha etkili çalışmalar yapılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, gençleri bu önemli oluşumun bir parçası olmaya davet ediyor.