Gerçekleştirilen toplantıda, deprem sonrası ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği konuları ele alındı.

Çin’den Üst Düzey Katılım

Heyette, Çin Ticaret Elçisi Müsteşarı Mr. Liu Yuhua, Çin Siyasi Departman Direktörü Mr. Song Jian, Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Mr. Zhou Yanquan, 1. Konsolos Sekreteri Mr. Li Jiangtao, Konsolos Sekreteri Mr. Wang Yi, Konsolos Asistanı Ms. Hao Yanna ve Tercüman Ms. Ding Xiaoyun yer aldı.

Mehmet Karaca: “İş Birliğini Güçlendirmek İçin Önemli Bir Adım”

Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Karaca, Çin heyeti ile yapılan görüşmenin iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Karaca, “Türkoğlu’muzun geleceğine yatırım yapan herkesin yanındayız” diyerek, bölgenin ekonomik kalkınması için yapılan iş birliklerine açık olduklarını belirtti.