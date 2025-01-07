Kipaş Holding’in bir parçası olan KÇS Kahramanmaraş Çimento, bu vizyonu gerçekleştirme yolunda BirlikteDahaGüçlüyüz hareketiyle sektörde öncü bir rol üstleniyor. Kadın çalışanların sektöre katılımını destekleyen bu yaklaşım, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir ilham hikâyesinin temelini oluşturuyor.

Kadınların Sektördeki Dönüşüm Yolculuğu

“Kadınlar bu işi yapamaz” diyenlere en güçlü cevap, beton mikseri operatörü Zeynep Özdemir’in başarı hikâyesi oldu. KÇS Kipaş Beton kadın mikser şoförlerimizden biri olan Zeynep Özdemir, erkeklerin yoğunlukta olduğu bir sektörde cesareti ve azmiyle ön plana çıkarak "Mesleğin cinsiyeti yoktur" anlayışını sahada hayat bulan bir gerçeğe dönüştürdü. 2024 yılının son çeyreğinde, çalıştığı bölgedeki hazır beton tesislerinde taşıdığı beton miktarıyla erkek meslektaşlarını geride bırakırken, sektörün geleneksel sınırlarını aşmanın mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu sadece bir kişinin hikâyesi değil; KÇS Kahramanmaraş Çimento’da görev yapan diğer kadın transmikser operatörleri de sektördeki kalıpları kırıyor. Bugün, KÇS Kahramanaraş Çimento çatısı altındaki toplamda 7 ilde, 18 hazır beton tesisindeki 23 beton santralinde görev alan tüm kadın çalışanlarımız, sahadaki güçlü varlıklarıyla sektöre değer katıyor ve toplumsal eşitlik mücadelesine somut katkılar sunuyor.

Deprem Bölgesinde Kadın Emeğinin Gücü

Depremle sarsılan bir coğrafyada, kadınların emeği umut oluyor. KÇS Kahramanmaraş Çimento’nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar, sadece iş gücüne katılımı artırmakla kalmıyor; aynı zamanda yaraları sarıyor, dayanışmayı yeniden inşa ediyor. Deprem bölgesinde yaşanan zorluklara rağmen sektöre kazandırılan kadın çalışanlar, ekonomik kalkınmaya güç verirken toplumsal dayanışmanın da sembolü haline geliyor. Her mikserin direksiyonunda, her şantiyede kadınların emeğiyle büyüyen bu hikâye, cesaretin ve kararlılığın simgesi olarak dikkat çekiyor.

Toplumsa Değişim ve Ekonomik Kalkınma

Kadınların üretime katılımı, ekonomik ve toplumsal dönüşümün merkezinde yer alıyor. Kipaş Holding’in bu yöndeki çalışmaları, sektörde kadın istihdamını artırmakla kalmıyor; aynı zamanda yenilikçi bir yaklaşımla şirketin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunuyor. Kadın çalışanların sahadaki gücü, toplumsal algıları dönüştürerek geleceğe dair umut veren bir tablo sunuyor. Her adım, gelecekte daha eşit ve güçlü bir toplumun inşası için atılmış bir tuğla niteliğinde.

Kipaş, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlılığını #BirlikteDahaGüçlüyüz sloganıyla vurguluyor. Kadınların sektöre entegrasyonu ve başarı hikâyeleri, daha eşit bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor. Kahramanmaraş’tan doğan bu başarı hikâyesi, sadece bir şirketin değil, aynı zamanda bir toplumun birlikte nasıl daha güçlü olabileceğinin en güzel örneğini sunuyor. Umut dolu bu hikâye, gelecekte daha parlak ve eşit bir Türkiye için ışık tutuyor.