Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk toplumunun tüm kesimleriyle bir bütün olduğunu ve özel ihtiyaç sahibi bireylerin de toplumun şüphesiz ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Sözlerimin başında, azmi, cesareti ve başarılı çalışmalarıyla ülkemize güç veren tüm özel ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı tebrik ediyor, bu anlamlı günün ülkemizde ve tüm dünyada toplumsal farkındalığın artırılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Beyaz baston kavramı; 1921 yılında Londra’da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dış dünyanın kendisini fark etmesi ve dikkat çekmek amacıyla bastonunu beyaza boyayarak dolaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Zamanla bu kavram yayılmaya ve tüm dünya genelinde kullanılmaya başlanmıştır. Görme engelliler için özgürlüğün simgesi olan beyaz baston, toplumu birleştiren, harekete geçiren önemli bir semboldür. Bu günün amacı görme engelli kişilerin bu durumdan kaynaklanan sorunlarına ilişkin çözüm yollarının bulunması ve farkındalık oluşturulmasıdır. Dünyada 10 milyondan fazla kişinin, çoğunlukla önlenebilir nedenler yüzünden görme yeteneğinden yoksun kaldığı sanılmaktadır. Özellikle periyodik göz kontrollerinin yapılması, birçok göz hastalığının henüz belirtileri başlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.Onikişubat Belediyesi olarak, özel ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretmeye, öz güvenlerini artırmaya, moral ve motivasyonlarını yükseltmeye devam edeceğiz. ‘Birlikte oldukça ‘engel’ tanımıyoruz’ diyerek çıktığımız yolda her daim görme engeli bulunan özel ihtiyaç sahibi bireylerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bu anlamlı günde her türlü engeli aşarak hayata tutunan tüm özel ihtiyaç sahibi kardeşlerimin, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı en kalbi duygularımla kutluyor, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyorum.”