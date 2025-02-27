Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin şiir ve edebiyat alanında var olan potansiyeline katkı sağlamak için faaliyet ve projelerini artırarak sürdürürken önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında üç farklı kategoride yazı yarışması düzenliyor. Genç yetenekleri teşvik etmeyi amaçlayan yarışmalar, Türkiye genelindeki lise ve üniversite öğrencilerine hitap ediyor.

Yarışma Kategorileri ve Katılım Şartları

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmalardan ilki, Türkiye Geneli Liseler Arası Deneme Yazma Yarışması olacak. Türkiye genelindeki tüm lise öğrencileri, edebi yeteneklerini sergileyerek deneme türünde eserleriyle yarışmaya katılabilecek. Kahramanmaraş’taki lise öğrencileri için düzenlenen Kudüs Temalı Şiir Yazma Yarışması ise genç şairlerin Kudüs üzerine duyarlılıklarını artırmayı ve kültürel mirasa olan ilgilerini pekiştirmeyi amaçlıyor. Üniversite öğrencilerine hitap eden üçüncü kategori ise Türkiye Geneli Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Araştırma Yazısı/Makale Yazma Yarışması olacak. Lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler, akademik ve bilimsel içerikli makaleleriyle yarışmaya katılabilecek.

Ödüller ve Başvuru Süreci

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılar, para ödülleri ve plaketlerle ödüllendirilecek. 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara başvurular, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/02/26/5-uluslararasi-kahramanmaras-siir-ve-edebiyat-gunleri-yarismalari-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi yapılabilecek. Katılım şartları, yarışma takvimi ve diğer detaylara da aynı internet sitesinden ulaşılabiliyor.