Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 07 Ekim 2025 tarihinde sabahın erken saatlerinde il genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alınırken, işlem yapılan 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonda; 474,31 gram metamfetamin, 276 adet satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik hap, 4 adet Captagon hap, 11,11 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.