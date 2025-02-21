Kahramanmaraş büyükşehir’den Şubat’ta 11 bin aileye 21 milyon tl destek! Kahramanmaraş büyükşehir’den Şubat’ta 11 bin aileye 21 milyon tl destek!

Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileri, öğretmenleri ve teknisyenleriyle birlikte hastanenin ihtiyaç duyduğu mobilyaları tasarlayıp üretiyorlar.

Laboratuvar mobilyalarından ilaç dolaplarına, depolama ünitelerinden tedavi hazırlama ünitelerine kadar birçok farklı mobilya, okulun tam teşekküllü ağaç işleme atölyesinde hazırlanıyor. 1400 metrekarelik atölye, döner sermaye işletmesi kapsamında birçok kamu kurumunun mobilya ihtiyacını karşılıyor ve 2024 yılı cirosu yaklaşık 8 milyon liraya ulaşmış durumda.

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Bu projede 4 öğretmen, 1 teknisyen ve 65 öğrenci görev alıyor. Öğrenciler, gerçek üretim ortamında çalışarak mesleki becerilerini geliştiriyorlar ve bilgisayarlı tasarım ve üretim teknolojilerini öğrenerek sektöre hazırlanıyorlar.

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Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu örnek projeyle öğrencilerine hem mesleki deneyim kazandırıyor hem de topluma faydalı bir işe imza atıyor.