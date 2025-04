Gençlere yönelik proje ve destekleriyle adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Genç Dostu Belediye” vizyonu doğrultusunda üniversite öğrencilerinin sınav döneminde de yanlarında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde hayata geçirilen çorba ikramı uygulaması, bu yıl da sınav haftasında binlerce öğrenciye moral ve destek kaynağı oluyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi kampüslerinde kurulan stantlarda, sınav haftası boyunca her sabah öğrencilerle buluşturulan sıcak çorba ve çeşitli ikramlar, gençlerin zorlu sınav sürecinde hem bedenlerini hem de gönüllerini ısıtıyor. Günün erken saatlerinde başlayan hizmet, yoğun sınav temposuna ayak uydurmaya çalışan öğrenciler için enerji kaynağı olmanın yanı sıra bir moral desteği işlevi de görüyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Gençlik Meclisi’nin iş birliğiyle organize edilen etkinlik, gençler tarafından büyük takdir toplarken, dayanışma ruhunu da pekiştiriyor.

Öğrenciler Destekten Memnun

Sınav stresinin yanı sıra sabah kahvaltısı yapmaya fırsat bulamayan öğrenciler için adeta can suyu niteliği taşıyan bu ikram, gençlerin yüzünü güldürdü. Üniversite öğrencileri, bu anlamlı destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üniversite öğrencisi Sıla Nur Karcı, “Her sınav haftası bizleri unutmayarak ikramda bulunan Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim” sözleriyle duygularını ifade etti. Eyüp Can Aydın ise, “Sabah erken saatlerde kahvaltı yapma imkânımız olmayabiliyor. Büyükşehir Belediyemizin bu ikramı bizlere çok iyi geliyor. Her vize ve final haftamızda olduğu gibi yine bizlere çorba ikramında bulunan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Zeynep Alak da, “Özellikle sınav haftasında bizlere böyle bir jestte bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.