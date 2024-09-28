Açılış kapsamında kampanyalar ve sürprizler Kahramanmaraş izleyicisini bekliyor.

Deprem nedeniyle bir süre kapalı kalan ParibuCineverse Kahramanmaraş Sineması, 28 Eylül’de kapılarını yeniden açıyor.

Açılışa özel düzenlenecek etkinlikler kapsamında, iki gün boyunca ücretsiz film gösterimleri ve ikramlar sinemaseverlerle buluşacak.

Açılış günlerinde, sinemanın iki salonunda dönüşümlü olarak ücretsiz film gösterimleri yapılacak.

28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek gösterimlerde “Arıcı: Ölüm Kovanı”, “Meraklı Kedinin 10 Yaşamı,” “Hep Yek Aşiret,” “C-Takımı” ve “Büyük Macera 2” filmleri izleyicilerle buluşacak.

Ziyaretçilere ayrıca açılışa özel olarak, ücretsiz orta boy patlamış mısır ve Coca-Cola’dan oluşan menü ikram edilecek. ParibuCineverse Kahramanmaraş Piazza, yenilenen yüzüyle izleyicilere sinema keyfini yeniden yaşatacak.