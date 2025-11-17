Spor Vadisi’ne dönüşecek alanda tenis, basketbol ve fitness alanlarının yapımı tamamlanma aşamasına gelirken çevre düzenlemeleri de eş zamanlı sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde başlatılan kapsamlı dönüşüm çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Şehrin sosyal yaşamına ve spor altyapısına önemli katkı sunması hedeflenen proje, tamamlandığında bölgeyi modern bir Spor Vadisi’ne dönüştürecek.

Toplam 30 bin metrekarelik alanda sürdürülen dönüşüm kapsamında; tenis kortu, üç basketbol sahası, iki açık fitness alanı, satranç üniteleri, masa tenisi alanları ve bocce alanları inşa ediliyor. Ekipler, altyapıdan çevre düzenlemesine kadar pek çok alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Her Yaşa Hitap Edecek

15 Temmuz Spor Vadisi, yalnızca spor tutkunlarının değil, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların da yeni buluşma noktası haline gelecek. Geniş yeşil alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve spor tesisleriyle her yaştan vatandaşa hitap eden bir yaşam merkezi oluşturuluyor.

Spor vadisi, şehirde spor kültürünü güçlendirmeyi, gençlerin spora erişimini artırmayı ve aileler için güvenli, nitelikli bir sosyal alan sunmayı amaçlıyor. Tamamı modern standartlara uygun şekilde planlanan tesisler, Kahramanmaraş’ın spor altyapısına uzun yıllar hizmet edecek.