Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu kapsamında sanatseverleri birbirinden özel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Tiyatro gösterimlerinden söyleşilere, resim sergilerinden konferanslara kadar geniş bir yelpazede kültürel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez müzikseverleri büyüleyecek bir konsere ev sahipliği yaptı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Kahramanmaraş Dostluk Grubu ve Kahramanmaraş Türk Halk Müziği Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen Türk Halk Müziği konseri, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Salonu Dolduran Müzikseverlerden Büyük İlgi

Türk Halk Müziği’nin seçkin eserlerini seslendiren koronun şefliğini Ahmet Hikmet Temizyürek üstlendi. Gecede; “Zor İmiş Meğer”, “Pazarcık Yazısı”, “Dostum Dostum” ve “Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere” gibi birbirinden değerli eserler icra edildi. Müzikseverlerin büyük beğeniyle dinlediğikonserde salon tamamen dolarken, seyirciler türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek geceye renk kattı. Türk Halk Müziği tutkunlarının unutulmaz anlar yaşadığı konser, sanatın ve müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.