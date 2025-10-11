Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kentteki tüm taziye evleri ve cenaze hizmetleri ücretsiz olarak vatandaşlara sunuluyor.

Belediye kaynaklarından alınan bilgiye göre, cenaze hizmetlerinde özel yer tahsisi dışında hiçbir ücret talep edilmiyor.

Defin işlemlerinden nakil hizmetlerine, gasilhaneden cenaze aracına kadar tüm süreç, belediye tarafından ücretsiz yürütülüyor.

Ayrıca, kent genelinde bulunan taziye evleri de 3 gün süreyle hiçbir ücret alınmadan vatandaşların hizmetine sunuluyor.