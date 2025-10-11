Kahramanmaraş EXPO Konser Alanı, ünlü sanatçıların sahne aldığı muhteşem bir geceye ev sahipliği yaptı.

Sunuculuğunu sevilen televizyon yıldızı Alp Kırşan’ın sunduğu etkinlikte, Türk müziğinin güçlü sesleri Zara ve Haluk Levent sahne aldı.

Zara, duygusal ve klasikleşmiş eserleriyle dinleyenleri mest ederken, Haluk Levent enerjik sahne performansıyla coşkuyu doruğa taşıdı. İkili, yüzlerce izleyici tarafından uzun süre alkışlandı.

Müzik ve eğlencenin buluştuğu bu özel gecede sahne şovları, ışık gösterileri ve seyircilerin coşkulu katılımı geceye renk kattı.

Etkinlik kapsamında bir firma tarafından düzenlenen çekişle 3 kişiye sıfır otomobil, 30 Umre ziyareti ve birçok sürpriz hediye takdim edildi.