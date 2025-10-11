Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçeye kazandırdığı vizyon projelere bir yenisini daha ekledi.

Başkan Hanifi Toptaş’ın seçim döneminde söz verdiği önemli projelerden biri olan Kavlaklı Mahallesi 1000 Kişilik Kır Düğün Salonu tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği Aile Yılı’na anlam kattı

Aile kurumunun güçlendirilmesi, genç çiftlerin desteklenmesi ve sosyal yaşamın canlandırılması hedefiyle hayata geçirilen bu yatırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği “Aile Yılı” kapsamında ayrı bir anlam taşıyor.

Modern mimarisi, geniş kapasitesi ve uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken tesis; gençlerin, ailelerin ve mahalle sakinlerinin buluşma noktası olacak.

Kavlaklı Mahallesi’nin çehresini değiştiren düğün salonu, evlilik hazırlığındaki çiftlerin en özel günlerine ev sahipliği yapacak, mutlulukların, birlikteliğin ve dayanışmanın sembolü haline gelecek.

Başkan Toptaş: “Gençlerimizin En Güzel Günlerinde Yanlarında Olmak İstedik”

Projenin tamamlanmasının ardından tesiste incelemelerde bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kavlaklı Mahallesi’ne kazandırılan bu büyük yatırımın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Aile Yılı’nda genç çiftlerimizin en güzel günlerinde yanlarında olmak istedik. Kavlaklı Mahallemize kazandırdığımız 1000 kişilik Kır Düğün Salonumuzda nice yuvaların kurulmasına, nice mutluluklara şahitlik edeceğiz. Üstelik evlenecek çiftlerimize destek olmak için salonumuzu hafta içi 10 bin TL, hafta sonu 15 bin TL gibi uygun fiyatlarla hizmete sunacağız.Bizim için önemli olan sadece bir yapı inşa etmek değil, gençlerimizin mutluluğuna dokunabilmektir.”

Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi olarak insana dokunan projelere öncelik verdiklerini vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren projeler üretiyoruz. Bu düğün salonumuz da gençlerimizin omzundaki yükü hafifletecek, sosyal bağları güçlendirecek önemli bir adım. Bizim belediyecilik anlayışımızda mutluluk, huzur ve dayanışma her zaman ön planda,” dedi.

Modern tasarımı ilegöz kamaştırıyor

Doğayla iç içe konumlandırılan Kavlaklı 1000 Kişilik Kır Düğün Salonu, modern mimarisi ve estetik detaylarıyla dikkat çekiyor. Geniş açık alanı, kır konseptine uygun peyzaj düzenlemesi, konforlu oturma planı ve güçlü teknik donanımıyla Onikişubat’ın en nitelikli sosyal tesislerinden biri haline geldi.

Salonun çevresinde yer alan fotoğraf çekim alanları, yürüyüş yolları, süs havuzları ve otopark düzenlemeleri, misafirlere huzurlu ve konforlu bir deneyim sunacak şekilde planlandı. Özellikle doğanın içinde, açık havada düğün yapmak isteyen çiftler için ideal bir ortam oluşturuldu. Geniş sahne ve dans alanı, güçlü ses sistemi ve modern aydınlatma teknolojileriyle desteklenen tesis, her detayıyla unutulmaz organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Uygun Fiyat, Çiftlere Büyük Destek

Artan düğün maliyetleri nedeniyle evlilik sürecinde ekonomik zorluk yaşayan genç çiftlere belediye eliyle destek verilmesi, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Onikişubat Belediyesi, bu projeyle “sosyal belediyecilik” anlayışını somutlaştırarak, özel sektör salonlarının yüksek fiyatlarına karşı gençlere önemli bir alternatif sundu.

Belirlenen hafta içi 10 bin TL, hafta sonu 15 bin TL gibi uygun ücretlerle hizmet verecek olan tesis, hem ekonomik hem de estetik açıdan bölgenin gözdesi olacak.

Başkan Toptaş, “Biz bu projede ticari bir amaç gütmedik. Amacımız, gençlerimizin evlilik hayallerine katkı sağlamak, aile kurumunu güçlendirmek ve Onikişubat’ta birlik, beraberlik kültürünü pekiştirmektir. Bu güzel eser, vatandaşlarımızın mutluluğu için yaptığımız birçok yatırımdan sadece biridir. Nice yuvaların burada kurulmasını, nice mutluluklara burada şahitlik etmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.