Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilecek 15 Temmuz Spor Vadisi projesinde ilk kazma vuruldu. Geçtiğimiz aylarda ihalesi tamamlanan dev proje kapsamında 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde zemin hazırlıkları ve mevcut alan düzenlemeleri başladı. Toplam 30 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek 15 Temmuz Spor Vadisi; spor, dinlenme ve doğal yaşamı aynı çatı altında buluşturan özgün mimarisiyle şehre yeni bir soluk kazandıracak. Proje; her yaştan vatandaşın aktif yaşam alışkanlığı kazanmasını teşvik ederken, doğal peyzajı ve sosyal donatılarıyla da Kahramanmaraş’ın cazibe merkezlerinden biri olacak.

Sporun Her Dalına Yer Var

Spor Vadisi, uluslararası standartlara sahip 4 tenis sahası, 3 basketbol sahası, 1 bocce alanı, 2 açık hava fitness alanı, 2 açık alan satranç ünitesi ve 2 masa tenisi alanı ile hem amatör hem de profesyonel sporculara hitap edecek. Ayrıca 800 metrekarelik spor temalı çocuk oyun alanı sayesinde minikler de eğlenceli ve güvenli bir ortamda fiziksel aktiviteler yapabilecek.

Doğayla İç İçe Sosyal Alanlar

Proje kapsamında, ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkânı sunacak 40 modern kamelya ve oturma grupları, soyunma ve hakem odaları ile doğal görselliğiyle öne çıkacak biyolojik gölet yer alacak. Böylece Spor Vadisi, yalnızca bir spor alanı değil; ailelerin piknik yapabileceği, gençlerin sosyalleşebileceği, doğaseverlerin ise huzurlu zaman geçirebileceği bir yaşam merkezi olacak.